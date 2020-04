Nizza-Flieger landete im Quarantänegebiet

Dass der stets informierte Landeskrisenstab nichts von einem vom Innenministerium genehmigten Rückholflug nach Salzburg gewusst haben will, ist selbst an höherer Stelle in Wien aufgefallen. Genauso, dass laut Wieser neben Einsatzkräften nur just „durch den Bund koordinierte“ Rückholflüge in Quarantänegebieten landen dürfen.