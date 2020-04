Tirol: Bereits 6032 Anträge auf Corona-Kurzarbeit

Bis Anfang dieser Woche sind bereits 6.032 Anträge auf Corona-Kurzarbeit beim AMS Tirol eingegangen, was 58.456 Arbeitsplätze in Tirol sichern wird. „Das ist sehr erfreulich und zeigt deutlich, wie gut die Tiroler Unternehmen das Corona-Kurzarbeitsmodell annehmen“, hieß es am Dienstag.