Große Spendenaktion „Hilfe für Not-Felle“

Das „Schutzengeldorf der behinderten Katzen“ in Kalsdorf bei Graz erhielt 10 Paletten Premium-Tiernahrung für ihre Schützlinge. Bei der großen Futterspendenaktion verschenkt die „Krone Tierecke“ zusammen mit der Firma „CAT‘S LOVE“ 100 Paletten an hochwertiger Katzen-Trockennahrung an Tierheime in Österreich.