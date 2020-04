Zahl der Neuinfektionen unter einem Prozent

In ganz Salzburg ist das Tageswachstum der Corona-Neuinfektionen bei unter einem Prozent angekommen, deswegen wird in acht Gemeinden die Quarantäne Montag Mitternacht auslaufen - nur in Altenmarkt, wo es in der vergangenen Woche 16 Neuinfektionen gab, wird sie um zwei Tage verlängert. Elf der neu Erkrankten stehen in Verbindung mit dem Seniorenheim.