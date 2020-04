Steirer freuen sich auf ein „anderes“ Osterfest

Gottesdienste finden wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen keine statt - jedenfalls nicht wie in gewohnter Form. Wie kann man also dennoch das Osterfleisch segnen lassen? „Auch wenn es sich viele nicht vorstellen können, so ist doch jeder Christ kraft der Taufe berufen, den Segen Gottes weiterzugeben, besonders in der Familie“, heißt es in einer Information der katholischen Kirche Steiermark.