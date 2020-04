17.000 Schutzmasken von ÖGK für Tiroler Ärzte

„Wir seit Wochen darum bemüht, Schutzmasken für ihre Vertragspartnerinnen und Vertragspartner zu beschaffen“, heißt es von Seiten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Gemeinsam mit dem Ministerium für Gesundheit, Soziales, Arbeit und Konsumentenschutz ist es nun gelungen, für die niedergelassenen Vertragsärzte in Tirol rund 13.000 FFP2-Masken zu bekommen. An die Vertragszahnärzte der ÖGK in Tirol gehen rund 4200 FFP2- bzw. FFP3-Masken.