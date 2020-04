Radfahrerin bei schwerem Sturz verletzt

Die Frau war am Donnerstagnachmittag auf dem Franz Josef Kai am Anfang des Radwegs vor dem Christian Doppler Gymnasium von der Ignaz Harrer Straße in Richtung Christian Doppler Straße unterwegs. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt. Gefunden wurde die bewusstlose Frau von einem Fußgänger, der Erste Hilfe leistete. Anschließend wurde die 54-Jährige ins Spital eingeliefert. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 55 4040.