„Trotz Kurzarbeit einen Sommerurlaub erlauben“

Abgeschottet um die Oma gekümmert

Die junge Dame arbeitet aber als Bürokraft in einem größeren Unternehmen, das derzeit Kurzarbeit angemeldet hat und so bald wie möglich wieder voll durchstarten möchte. Der genehmigte Sommerurlaub wackelt nun. Allerdings sagt die Frau: „Ich hatte seit zwei Jahren keinen echten Urlaub mehr und brauche dringend Erholung.“ In den vergangenen Wochen habe sie sich abgeschottet, um sich um ihre über 90-jährige Großmutter zu kümmern.