Feuerwehr rettet Kalb aus Güllegrube

Weil ein einjähriges Kalb in eine Güllegrube gestürzt war, musste die Freiwillige Feuerwehr Wattenberg in Tirol am Mittwoch gegen 13 Uhr ausrücken, um das verzweifelte Tier zu retten. Rund eine Stunde dauerte die aufwendige Bergung. Im Einsatz standen rund 20 Florianijünger, die mit allen drei Fahrzeugen zum Unglücksort eilten.