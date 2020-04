Schüler haben keine Corona-Ferien

Am Anfang der Woche stellen die Lehrer die Aufgaben (unter anderem auch in Religion) ins System, dann haben die Jugendlichen ein paar Tage Zeit bis zur Abgabe. Wie holt man sich in Zeiten wie diesen Hilfe? „Wir können E-Mails an die Professoren schicken. Sonst gibt es halt noch Google oder YouTube.“ 50-minütige Videokonferenzen mit allen 34…Schülern gab es schon in Chemie, Englisch oder Mathematik. Einmal sorgte ein Schüler für schallendes Gelächter. Er stieg fünf Minuten zu spät ein und meinte: „Entschuldigung, ich habe den Bus verpasst“