Abgesagt: Electric Love Festival fällt heuer aus

Umfrage: Die Angst überwiegt

Das Verständnis für die Absage ist groß: Besucher und Fans des Festivals konnten in den vergangenen Wochen an einer Online-Umfrage der Veranstalter teilnehmen. Knapp 16.000 User machten mit. Das Ergebnis: Nur jeder Elfte gab an, keinerlei Angst vor der jetzigen Situation zu haben. Fast 50 Prozent der Befragten rechneten nicht damit, dass das Festival heuer stattfinden würde.