Die Landjugend ruft nun zur „Clean-Up“-Challenge

Zur „Clean-Up Challenge“ hat die Salzburger Landjugend aufgerufen. „Bei den Spaziergängen ist uns aufgefallen, dass sehr viel Müll herumliegt“, sagt Landeschef Markus Aigner und fügt hinzu: „Darum nehmen wir einen Müllsack mit und sammeln diesen, wie bei unsere großen Aktion im vergangenen Jahr.“ Viele der 7500 Mitglieder sind dem Aufruf bereits gefolgt und haben ihren „Erfolg„ auf den Social-Media-Kanälen gepostet. Auch Kollegen aus Oberösterreich und Vorarlberg haben die Idee bereits aufgegriffen. „Es geht auch darum, etwas Sinnvolles in der schwierigen Zeit zu machen“, so Aigner. Die Landjugend ist auch sonst an vielen Aktionen beteiligt. Beispielsweise werden Schutzmasken genäht oder älteren Menschen die Einkäufe übernommen.