Küchenbrand verrauchte Salzburger Wohnhaus

Wegen eines Küchenbrands in der Christian Doppler Straße musste die Berufsfeuerwehr am Mittwochvormittag ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Stiegenhaus des Wohnhauses verraucht. „Die Lage war zum Glück weniger schlimm als wir angenommen hatten“, berichtet Einsatzleiter Andreas Reitsammer. Ein Plasikgeschirr habe in der Küche eines Mieters Feuer gefangen und die Wohnung samt Stiegenhaus verraucht. Der Mieter kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vom Roten Kreuz versorgt. „Wir entlüfteten daraufhin das Gebäude und kontrollierten noch die Küche. Dann konnte Entwarnung gegeben werden“, so Reitsammer.