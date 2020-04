Nicht zu sehr den Kopf zerbrechen

„Jetzt sitze ich in Linz mit meiner Freundin quasi in Quarantäne“, verrät der Salzburger, der regelmäßig Videoeinheiten mit den Klubphysiotherapeuten absolviert. „Ein bisschen was kann ich machen, ich versuche das Positive mitzunehmen.“ Denn: Zukunftssorgen muss Goiginger keine haben. Sein Vertrag beim Bundesliga-Spitzenreiter läuft noch bis Juni 2022. Also gilt es in die Gänge zu finden. Außerdem: „Zu viel in die Zukunft schauen und den Kopf zerbrechen bringt jetzt sowieso nix.“