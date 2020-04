Hoffen auf neuen Vorstand und Team für Liga drei

Die Eisbären-Zukunft? Eine bemühte Arbeitsgruppe bastelt trotz Corona-Krise an einem neuen Vorstand, hofft auf ein EKZ-Team, das einen Stock tiefer angreift. Entweder in der Kärntner Liga (mit den Oilers Salzburg) oder in einer ÖEHV-Liga. An der auch Zeltweg, Kapfenberg Interesse zeigen.