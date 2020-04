262 Steirer genesen, sechs weitere Todesopfer

7.45 Uhr: Erstmalig in der zweiten Republik gibt es eine Mobilmachung der Miliz. 3.000 Soldatinnen und Soldaten werden nächste Woche ihren Einberufungsbefehl zum Corona-Einsatz erhalten. In der Steiermark betrifft dies Teile des Jägerbataillons Steiermark „Erzherzog Johann“ in St. Michael sowie die Jägerkompanie in Deutschlandsberg. In jedem Bundesland wird zumindest eine Kompanie mobilisiert. Am 4. Mai wird eingerückt, nach einer zweiwöchigen Einsatzvorbereitung sollen die Milizsoldaten dann jene Rekruten ablösen, die ihren Dienst verlängern mussten.