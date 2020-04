Liebesgeständnis zum heutigen Geburtstag

Liebe kennt keine Grenzen! Das trifft auf das Paar Yvonne und Stefan zu. Nicht nur die beruflichen Verpflichtungen trennen die zwei, sondern derzeit auch die Quarantäne. Yvonne betreibt einen ambulanten Pflegedienst in Augsburg. Ihr Stefan lebt hingegen in Kufstein. Seit über drei Wochen können sie sich nun nicht sehen – auch nicht am heutigen Geburtstag von Stefan.