Shanghai spendet Salzburg 21.000 Masken

Das Ehepaar Schaden pflegt seit vielen Jahren enge Freundschaften in China. „Meine Frau hat dann bei der Städtepartnerschaft in Shanghai nachgefragt. Die haben sofort reagiert und die Masken gespendet.“ Das Angebot sei dann an die Landesklinken weitergeleitet worden. Wie ein Sprecher der Stadt Salzburg am Montag sagte, werde sich der amtierende Bürgermeister Harald Preuner mit einem Dankesschreiben bei der Stadt Shanghai bedanken. Die Ware soll bereits heute oder in den nächsten Tagen in Salzburg eintreffen.