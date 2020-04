Jetzt strahlt die Frühlingssonne

Die Wetterprognosen für die Osterwoche bleiben strahlend schön. Bis zum Freitag sind in der Steiermark keine größeren Störungen zu erwarten, Wolkenfelder bleiben weitgehend aus. In der Früh bleibt es zwar auch in den kommenden Tagen mit 0 bis 3 Grad jeweils ziemlich kalt, tagsüber nähern sich die Temperaturen langsam aber sicher der 20-Grad-Marke an. Am Donnerstag und Freitag sollte die Quecksilbersäule zumindest im Süden des Landes auf 22 Grad steigen.