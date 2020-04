Oster-Erlass: In Tirol „andere Ausgangslage“

„Unsere Lieben schützen“

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatte in einer Radiorede am Samstag die Tiroler darauf hingewiesen, dass „es leider nicht möglich sein (wird), Ostern so zu feiern, wie wir es gewohnt sind. Osterbräuche, Osterandachten und Familienfeiern können heuer nur im kleinen Rahmen stattfinden, damit wir uns und unsere Lieben schützen.“