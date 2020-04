Ein neuer Teufel für das Tor der 99ers

Der englische Tormann Ben Bowns dürfte bei Trainer Doug Mason und den Klubverantwortlichen vor allem in den beiden Champions Hockey League-Spielen im Herbst bleibenden Eindruck hinterlassen haben und soll ein guter Fang sein. Bei den Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang hütete der 29-Jährige das Tor des englischen Nationalteams, war in den letzten Jahren regelmäßig im Allstar-Team der Liga, zudem auch schon Torwart und Spieler der Saison. Seit 2014 war er zuletzt für Cardiff aktiv. Nun scheint er den Sprung von der Insel zu wagen.