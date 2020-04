Zwei weitere Todesfälle im Bundesland Salzburg

Im Bundesland Salzburg sind erneut zwei Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Samstagvormittag mit. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 92 und 85 Jahren. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in Salzburg auf 14.