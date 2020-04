„Wir sind eigentlich auf jeden Euro angewiesen“

Sowohl die Damen als auch die Herren haben die beste Hallensaison in der Geschichte des Seekirchener Faustballvereins hinter sich. Während die Frauen über den Vizestaatsmeistertitel jubelten, konnten die Männer die 2. Bundesliga für sich entscheiden und stiegen somit in die höchste Spielklasse in Österreich auf.