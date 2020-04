2000 Personen aus den isolierten Orten abgereist

Der Großteil der rund 500 Österreicher - sowohl Gäste als auch Mitarbeiter - befindet sich ebenfalls nicht mehr in den Gemeinden, hieß es. In den kommenden Tagen sollen weitere rund 100 tschechische sowie ebensoviele kroatische Staatsangehörige ausreisen. Am Freitag starte das „Ausreisemanagement“ aus Sölden. Rund 700 Personen aus 25 Nationen würden in ihre Herkunftsländer zurückkehren.