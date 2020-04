Unter der Glasglocke

„Natürlich trifft es uns überraschend. Aber die Situation haben wahrscheinlich nicht alle kapiert“, lässt Saalbachs Bürgermeister Alois Hasenauer wissen. Auch in Zell am See habe sich die Lage „drastisch entwickelt“, wie Stadt-Oberhaupt Andreas Wimmreuter findet. Franz Oberlader (57), der eine Skischule in Zell am See leitet und in Maishofen wohnt, ist nun zum Home-Office verdammt.