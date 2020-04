Kontrollen für EU-Tiertransporte gelockert!

UPDATE

Österreich wird diese gelockerten Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen - bei uns gelten weiterhin die sehr strengen Regeln für Tiertransporte! Tierexpertin Maggie Entenfellner hat sich mit Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger sowie dem für Tierwohl zuständigen Minister Rudi Anschober in Verbindung gesetzt. Beide haben versichert, dass Österreich sich weiterhin für ein EU-weites Exportverbot von Schlachtvieh in Drittstaaten einsetzen wird. Sowohl das Gesundheitsministerium, als auch das Landwirtschaftsministerium, haben gegenüber der EU-Kommission bei der Entstehung dieser Verordnung einhellig Kritik geübt, diese wurde nicht berücksichtigt.