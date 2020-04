Ischgl-Besuch eines Mediziners hat jetzt Folgen

Eine Anzeige samt einer Sachverhaltsdarstellung ist bei der Salzburger Staatsanwaltschaft eingegangen, bestätigt Sprecher Christoph Rother. Der Vorwurf der fahrlässigen Gefährdung durch übertragbare Krankheiten steht im Raum. „Auch eine vorsätzliche Gemeingefährdung könnte in Frage kommen. Es wird jetzt genau geprüft.“ So gehe es vor allem um die Frage, inwieweit der Arzt selbst von seiner Covid-19-Erkrankung wusste. Und ob er eine Gefährdung anderer für möglich hielt und durch seinen Klinik-Dienst eben in Kauf genommen habe.