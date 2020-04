Steirische Gemeinde ist Corona-Hotspot

Infizierte bei Begräbnis

Bei der großen Begräbnisfeier, die am 6. März in Lebring-St. Margarethen stattgefunden hat, also noch lange vor Einführung der Ausgangsbeschränkungen, waren auch infizierte Personen zugegen. Im selben Ort gibt es nun laut Walch eine „sehr hohe“ Zahl an Infizierten. Der ganze Bezirk zählt aktuell 129 Fälle, 600 Menschen wurden in Quarantäne geschickt. Die meisten wurden allerdings bereits entlassen.