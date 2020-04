Das Energiecamp findet im virtuellen Raum statt

Die Premiere des Energiecamps im Vorjahr in Murau war ein voller Erfolg. Die Veranstaltung am 2. und 3. April musste natürlich abgesagt werden. Und dennoch findet sie statt, wird in den virtuellen Raum verlegt. Die spannenden Vorträge und den Zukunftsworkshop „Grünes Herz“ gibt es auf Wir sind einen neuen Weg gegangen und halten die Tagung im virtuellen Raum ab. Denn wir müssen auch unter den jetzigen Bedingungen den Klima- und Umweltschutz vorantreiben. Die spannenden Vorträge und den Zukunftsworkshop „Grünes Herz“ gibt es auf www.energiecamp.at.