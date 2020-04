Stille Helden in den heimischen Ställen

Kaum ein anderes Lebensmittel steht so sehr für Frische und Natürlichkeit wie Milch. „Das wird uns in der Coronakrise wieder so richtig bewusst“, betont Bauernbunddirektor Paul Nemecek. Stellvertretend für die mehr als 4000 Milchbauern und -bäuerinnen dankte er Marianne Butzenlechner aus Texing im Bezirk Melk für ihren täglichen Einsatz: „Als stille Helden melken sie zweimal täglich die Kühe und sorgen für die vielen Tiere im Stall.“ Jährlich liefer sie 660.000 Tonnen Qualitätsmilch und sichern so die Versorgung in Niederösterreich und in Wien.