Quasi-Quarantäne regt auf

Doch die Quasi-Quarantäne regt auch im eigenen Ort auf, weil ebenso andere Bisamberger nicht mehr auf den beliebten Aussichtshügel fahren dürfen. „Wir sind doch keine Bürger zweiter Klasse!“, so die Kritik an der Entscheidung. Denn die Waldwege seien groß genug für alle Einheimischen, damit sich niemand in die Quere kommen muss, sagen sie: „Nur weil es ein paar wieder einmal übertrieben haben, müssen alle leiden.“ Aber das sei momentan nichts Neues