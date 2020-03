Kein Anstieg der häuslichen Gewalt in Salzburg

Dazu komme, dass die für Gewaltbeziehungen so typische Kontrolle durch die Ausgangsbeschränkungen noch verschärft werde. „Wenn die Partner zuhause sind, können die Frauen gar nicht so leicht telefonieren oder ihre Sachen packen, um wegzugehen. Da herrschen erschwerte Bedingungen.“ Die Mischung aus beengenden Verhältnissen und Angst um die Existenz würde die Konflikte in der Familie aber generell verschärfen. „Ich möchte die Frauen ermutigen, sich zu melden, sie können das auch per E-Mail machen, wenn sie nicht telefonieren können“, so Thaler-Haag.