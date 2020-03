Pinzgauer kämpfen zusammen gegen das Virus

Ein Hausarzt in Mittersill erkrankte am Virus. Seine Praxis bleibt vorübergehend geschlossen. Die Sprengelarztversorgung für die Pinzgauer Gemeinde sowie die Nachbarorte Stuhlfelden und Uttendorf hat nun der pensionierte Mediziner Hermann Timelthaler (67) übernommen. „Ich gehöre selbst zur Risikogruppe, aber als Sprengelarzt muss ich vor allem administrative Tätigkeiten erledigen“, beruhigt der 67-Jährige. Er sei mit seinem Aushilfseinsatz ohnehin nur als kleines Rädchen im System zu sehen, betont der Uttendorfer. Bürgermeister Hannes Lerchbaumer weiß das Engagement dennoch zu schätzen. „Wir sind froh, dass er das für uns macht“, sagt der Uttendorfer Ortschef. Gerade jetzt sei Zusammenhalt wichtig, sowohl in der Gemeinde, als auch im gesamten Pinzgau und dem Land.