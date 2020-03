Brand in Wohnhaus in Koppl

Brandalarm am Donnerstagabend in Koppl: Feuer dürfte in einer Garage eines Einfamilienhauses in Koppl ausgebrochen sein und auf das Wohnhaus übergegriffen haben. Die Feuerwehr Koppl und zwei Löschzügeaus der Umgebung, die um 18 Uhr alarmiert wurden, brachten die Flammen unter Kontrolle. Informationen zu den Schäden gibt es noch keine.