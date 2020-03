So schwitzen die steirischen Fußballprofis

Der Fußball ruht in Corona-Zeiten! Süßes Nichtstun gibt‘s bei den steirischen Bundesliga-Kickern von Sturm und Hartberg darum aber nicht. Damit die Form beim Tag X, wenn die Kugel wieder einmal rollen sollte, am Höhepunkt ist, schwitzen Spendlhofer, Swete und Co. eben daheim, in den eigenen vier Wänden. Genaustens „überwacht“ von den Athletik-Gurus der Vereine.