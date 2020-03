Transportgurt riss: Arbeiter schwer verletzt

Kurz nach 7 Uhr transportierte ein 51-Jähriger in einer Firma in der Brandberggasse in Donawitz mit einem Hubstapler eine über zwei Tonnen schwere Metallwelle. Dazu wurde die Welle mit einem Transportgurt an der Gabel des Hubstaplers befestigt. Um ein Schwingen des Transportgutes zu verhindern, hielt und stabilisierte ein 48-jähriger Leobner beim Mitgehen die Welle. Aus bisher ungeklärter Ursache riss aber plötzlich der Gurt, worauf die Welle auf den rechten Fuß des 48-Jährigen fiel.