Gespenstische Stille in der Bosporus-Metropole

„Das kann man sich einfach nicht vorstellen“, schüttelt Ekrem Dag den Kopf. Der Steirer, seit Ende November Co-Trainer beim Tabellenzweiten und Europacupfighter Basaksehir, hält in Istanbul die Stellung. „Meine Familie ist in der Steiermark, ich lebe hier im Trainingsgelände.“ Das jeden Tag von einer eigenen Firma desinfiziert wird. Wie die gesamte Metropole. „Wer von den Spielern will, kann ins Trainingszentrum kommen, aber sie dürfen nur einzeln erscheinen. Zudem haben wir allen Profis Spinningräder in ihre Wohnungen gestellt, damit sie sich daheim fit halten können.“