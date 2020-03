Weniger Luftverschmutzung durch Corona-Krise

„Solche Luftstoff-Werte habe ich in meiner Karriere bisher überhaupt noch nie erlebt“, berichtet Markus Graggaber vom Natur- und Umweltschutzreferat des Landes. An allen Messstationen im Bundesland sind die Stickstoffdioxid-Konzentrationen in den vergangenen elf Tagen zurückgegangen. Hotspot war der Rudolfsplatz in der Stadt Salzburg: „Hier wurden 53 Prozent weniger Schadstoffe gemessen als im Vergleichzeitraum der vergangenen fünf Jahre“, so Graggaber.