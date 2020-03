Schlafende Frau attackiert: Verdächtiger in Haft

Eine Frau ist in der Nacht auf Dienstag in einem Haus in Bad Vöslau (Niederösterreich) im Schlaf von einem Mann mit einem Holzstück attackiert und verletzt worden. Das Opfer hatte nach Angaben von Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einen Schlag abbekommen und flüchtete danach aus dem Gebäude. Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Anklagebehörde ermittelt wegen Mordversuchs.