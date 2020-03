„Es wird schwer, unsere Leistungsträger zu halten“

Woran kannst du derzeit arbeiten, was deine Mannschaft betrifft?

Ich schreibe die Trainingsprogramme, die Burschen haben drei Tage Training, dann am 4. Tag frei. Die Steuerung der Einheiten ist gar nicht so einfach, weil wir null Planungssicherheit haben und nicht wissen, wann es wieder los geht. Können wir nach Ostern wieder trainieren? Wieviel Trainingszeit haben wir vor dem ersten Spiel? Ist das erste Spiel nach der Pause das zuletzt abgesagte gegen WAC oder geht‘s gegen den aktuellen Spielplan-Gegner des Tages? Auf wen bereitest du dich vor? Alles nicht so einfach - vor allem, weil wir davon leben werden, was wir jetzt in der Pause leisten.