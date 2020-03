So kämpft steirische Industrie gegen Corona-Krise

Georg Knill (Industriellenvereinigung): „Unsere Wirtschaft ist so verflochten - es gibt keinen Produktionsbetrieb, der nicht wichtige Beiträge zum Funktionieren des Gesamtsystems leistet. Der innerbetriebliche Zusammenhalt ist überwältigend, und die Einsatzbereitschaft riesig. Danke an alle, denn nur gemeinsam können wir die Steiermark am Laufen halten."