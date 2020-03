Niedrige Mieten für Menschen in Not

Einstweiliger Stopp von Delogierungen gefordert

Die KPÖ Plus fordert zudem den Stopp von Delogierungen. „Wohnen ist ein Grundbedürfnis. In dieser Krisenzeit sollte niemand auf der Straße landen“, betont Gemeinderat Kay-Michael Dankl. In Oberösterreich und Wien werden gerichtlich angeordnete Delogierungen derzeit nicht mehr exekutiert. Allein von den Gemeinnützigen Wohnbauträgern werden jährlich 1000 Räumungsklagen im Bundesland Salzburg eingebracht. In rund 60 Fällen verlieren die Menschen ihre Wohnung.