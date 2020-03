Physiotherapeuten kämpfen um Unterstützung

Caroline und Roland Rettensteiner bieten in Anif Physiotherapie und auch Pilates an. Jetzt arrangieren sie sich mit der neuen Situation auf besondere Weise. Die Eltern von Clara (10) und Moritz (8) geben online Tipps, wie sich Kinder in Krisenzeiten am besten auspowern können. Die ersten Videos – vom Zirkeltraining bis zum Ballspiel – sind schon online, weitere folgen.