„Soziale Absicherung in Krisenzeit gewährleistet“

„Menschen in Notlagen werden unterstützt!“, bekräftigt die Landesrätin. Man müsse jetzt besonders auf die ökonomisch Ärmsten am Arbeitsmarkt, prekäre Ich-AGs oder chronisch Kranke achten. Denn sie seien meist die ersten, die ihre Jobs verlieren. Vor allem prekär und unsicher Beschäftigte werden damit in vollem Ausmaß von der aktuellen Krise getroffen und brauchen Hilfe, betont Fischer.