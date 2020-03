Öffi-Nutzung „nur mehr aus triftigen Gründen“

Sonntagsfahrplan ab 23. März

Auch das Angebot im öffentlichen Nahverkehr wird angepasst. So werden die Taktungen im Zugverkehr adaptiert, um den noch notwendigen Nahverkehr aufrechtzuerhalten. „In Abstimmung mit der ÖBB planen wir die Umstellung auf den Sonntagsfahrplan mit Verstärkungen in den Hauptverkehrszeiten in der Früh und am Nachmittag mit Montag, 23. März“, so Felipe.