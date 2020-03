Verhandlungen nun per Videokonferenz

Besondere Zeiten erfordern außerordentliche Leistungen und Lösungen: Eigentlich, so hieß es, finden an den österreichischen Gerichten in nächster Zeit aufgrund des Coronavirus keine Verhandlungen statt. Doch: Dringende Haft- und Hauptverhandlungen können nun doch abgehalten werden. So auch an den steirischen Straflandesgerichten in Graz und Leoben.