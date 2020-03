Hotelier Imlauer bekommt Ausnahmegenehmigung

Darunter auch ausgerechnet Hotelier Georg Imlauer, der noch in der Vorwoche mit einer Forderung rund um die Kündigungsmodalitäten für helle Aufregung sorgte. Er stellt sein Hotel Imlauer & Bräu in der Rainerstraße zur Verfügung. Das sei quasi Ehrensache, meint der gebürtige Saalfeldner. Denn mit den Ereignissen der vergangenen Tage habe das „rein gar nichts“ zu tun: „Ich habe die Ausnahmegenehmigung nicht ergattert. Ich komme nur dem Begehren des Landeshauptmannes nach“, sagt Imlauer, der zudem auch Fachgruppenobmann der Hoteliers in der Wirtschaftskammer Salzburg ist.