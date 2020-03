Betroffener Zahnarzt: „Wir sind eine Gefahr!“

Wie berichtet, schrillen aktuell bei den Zahnärzten die Alarmglocken, weil so gut wie keine Schutzausrüstung zur Verfügung steht. „Wir sind durch unsere Tätigkeiten Multiplikatoren für die Ausbreitung des Virus’“, ist ein steirischer Zahnarzt, der anonym bleiben will, sehr besorgt. Denn: „Beim Bohren wird durch Wasser gekühlt, wodurch ein Sprühnebel im Umkreis von einem Meter entsteht. In keinem anderen Arztberuf ist die Ansteckungsgefahr so groß wie bei uns!“ Laut dem Steirer benötige es Schutzbekleidung, wie sie von Intensiv-Medizinern verwendet wird. „Die gibt es aber nicht!“