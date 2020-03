Arzt im LKH Rottenmann infiziert

Infizierte an mehreren Standorten

Bei der KAGes versucht man zu kalmieren und verweist darauf, dass man eben rund 19.000 Mitarbeiter beschäftige und dass auch medizinisches Personal nicht vor einer Infizierung gefeit sei. Insgesamt habe man bereits an einem Drittel aller Standorte an Corona erkrankte Mitarbeiter.