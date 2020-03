Apotheke in Bad Hofgastein macht wieder auf

Die anderen Mitarbeiter der Apotheke befinden sich zuhause in Quarantäne und warten auf ihre Test-Ergebnisse. Für sie springen Ersatz-Teams ein. So hat die Apotheke Donnerstag und Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Am Freitag wird entschieden, ob sie auch am Samstag aufmacht. Die Nachbarapotheke in Bad Gastein übernimmt die Not- und Bereitschaftsdienste in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen. Derzeit gehen die Kundenströme in die Apotheken in Stadt und Land zurück, wie die Apothekerkammer Salzburg vermeldet.